Sanità i direttori sanitari delle Asl del Sud si riuniscono a Napoli

I direttori sanitari delle Asl del Sud si sono incontrati a Napoli per discutere delle prossime sfide nel settore sanitario. La riunione ha focalizzato l’attenzione sulla fase avanzata della trasformazione digitale e sulle sue implicazioni per le strutture e i servizi. Durante l’incontro sono stati affrontati i punti critici e le strategie da adottare per migliorare l’efficienza e l’organizzazione delle aziende sanitarie del territorio.

La trasformazione digitale della sanità entra in una fase decisiva e i direttori generali delle aziende sanitarie del Mezzogiorno si confrontano sulle sfide del futuro. Appuntamento a Napoli il 29 e 30 aprile con il forum “Digital Health e SSN 3.0”, promosso da Federsanità Anci con il.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Sanità, Fico incontra i direttori delle Asl: "Lavoriamo a un grande potenziamento della medicina territoriale"Il presidente della Regione Roberto Fico ha incontrato quest'oggi a Palazzo Santa Lucia i manager delle sette Aziende Sanitarie Locali della Campania... Sanità, riduzione della spesa e liste d?attesa: per i nuovi direttori generali delle Asl pugliesi contratti vincolati ai risultatiAbbattimento delle liste d’attesa, monitoraggio costante della spesa sanitaria, contenimento della spesa per beni e servizi, trasparenza e... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Trasformazione digitale della sanità, esperti a confronto a Napoli; Inaugurata la Casa della Comunità di Poggibonsi; Ennesimo scontro sulla Sanità astigiana: è querelle tra i Comitati Art 32 e il direttore generale dell'Asl; Roberto Nasorri è direttore della Medicina Generale della Asl Toscana sud est. Ennesimo scontro sulla Sanità astigiana: è querelle tra i Comitati Art 32 e il direttore generale dell'AslLettera aperta dei tre sodalizi locali per denunciare numerose criticità e problematiche che ricadono sulla salute dei cittadini, ma il direttore Gorgoni risponde punto per punto ... lanuovaprovincia.it Trasformazione digitale della sanità, esperti a confronto a NapoliLa trasformazione digitale della sanità entra in una fase decisiva e i direttori generali delle aziende sanitarie del Mezzogiorno si confrontano sulle sfide del futuro. L'appuntamento è a Napoli il 29 ... ansa.it MattinaLive. . Ferite difficili e nuove frontiere della cura: il VTP alla ASL Napoli 3 Sud! Apriamo un'importante pagina dedicata alla medicina e all'innovazione sanitaria per parlare del Visiting Therapy Center Program (VTP) on Chronic Wounds, in progra - facebook.com facebook