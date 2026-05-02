Tragedia sulla 113 | motociclista di 39 anni muore dopo lo scontro

Nella notte si è verificato un incidente sulla strada 113 che ha causato la morte di un motociclista di 39 anni. Secondo le prime ricostruzioni, la dinamica coinvolgeva una moto e una jeep, ma i dettagli specifici non sono ancora ufficiali. Oltre alla vittima principale, altre due persone sono rimaste coinvolte negli incidenti verificatisi in quella fase notturna. Le autorità stanno indagando per chiarire l’accaduto.

? Cosa scoprirai Come si è verificata la dinamica tra la moto e la Jeep?. Chi sono le altre due vittime coinvolte negli incidenti della notte?. Perché la sicurezza stradale in queste zone è diventata così critica?. Dove sono stati trasportati i feriti per le cure urgenti?.? In Breve Sessantacinquenne illeso nello scontro tra Jeep e moto sulla statale 113. Sessendicenne ferito con trauma cranico a Bolognetta dopo impatto con Seat Ibiza. Bambino di 5 anni trasportato in elisoccorso a Palermo dopo investimento a Cefalù. Carabinieri effettuano rilievi tecnici al chilometro 198 della statale 113. Il violento impatto avvenuto ieri sera sulla statale 113 al chilometro 198 ha strappato la vita a Davide Bellina, un uomo di 39 anni originario di Petralia Sottana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia sulla 113: motociclista di 39 anni muore dopo lo scontro Notizie correlate Leggi anche: Tragedia a Pistoia, motociclista muore dopo lo scontro con un’auto Tragedia a Solopaca: motociclista 33enne muore dopo lo scontro con autoUn tragico incidente stradale ha strappato la vita a un trentatreenne durante le ore notturne nel comune di Solopaca. Aggiornamenti e contenuti dedicati Drammatico incidente mortale in Sicilia: motociclista perde la vita sulla SS113, altri due gravi incidenti con minori coinvoltiDavide Bellina, 39 anni, è morto la scorsa notte in un incidente lungo la statale 113 in territorio di Campofelice di Roccella. Il motociclista si è scontrato con una Jeep Renegade condotta da un uomo ... strettoweb.com Campofelice di Roccella, schianto moto-Jeep: muore Davide BellinaUna notte segnata da tragedie e incidenti sulle strade del Palermitano. Un uomo morto, un bambino in condizioni gravissime e un ragazzo ferito: in poche ore si sono verificati tre episodi che riaccend ... livesicilia.it