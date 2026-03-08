Pistoia | muore motociclista dopo lo scontro con un’auto sulla tangenziale

PISTOIA – Non ce l'ha fatta il motociclista di 54 anni di Pistoia, rimasto ferito gravemente a causa di un incidente verificatosi nel primo pomeriggio di ieri, 7 marzo 2026, sulla tangenziale ovest di Pistoia. L'uomo viaggiava in sella alla sua moto che si è scontrata con un'auto nei pressi dell'uscita Pistoia centro. Trasportato in codice all'ospedale San Jacopo, è deceduto a causa ausa dei traumi riportati. L'impatto, estremamente violento, è avvenuto sotto gli occhi del fratello del 54enne, che lo seguiva a breve distanza. Sul posto sono intervenuti l'automedica del 118, l'ambulanza della Misericordia di Pistoia, i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi.