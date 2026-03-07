Sversamenti gasolio e bonifiche | la mappa dei siti contaminati di Rimini c' è anche un parco pubblico

A Rimini e nel suo hinterland sono stati individuati diversi siti contaminati a causa di sversamenti di gasolio e altre sostanze. Tra questi ci sono anche aree destinate a spazi pubblici come parchi, dove sono in corso bonifiche per rimuovere le tracce di inquinamento. Le autorità stanno intervenendo per mettere in sicurezza il territorio e ridurre i rischi legati alla contaminazione.

Rimini e provincia sotto la lente dei dati ambientali, tra bonifiche in corso e siti ancora da monitorare. L’Emilia-Romagna conferma il suo ruolo di regione più attiva nella messa in sicurezza dei suoli contaminati Anche il Riminese fa i conti con l'eredità di attività umane, industriali o di servizio che hanno compromesso la qualità del sottosuolo, rendendo necessari interventi di risanamento per eliminare potenziali rischi per la salute pubblica. A certificarlo è il quarto rapporto Ispra sullo stato delle bonifiche dei siti contaminati in Italia, pubblicato a dicembre 2025 e basato sui dati aggiornati al primo gennaio 2024 del sistema nazionale ‘Mosaico’, la banca dati nazionale sui procedimenti di bonifica che raccoglie le informazioni fornite da Regioni e Agenzie ambientali. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

