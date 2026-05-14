Giro d’Italia 2026 episodio increscioso nella sesta tappa | denunciati due giovani a San Vitaliano
Durante la sesta tappa del Giro d’Italia 2026, partita da Paestum e arrivata a Napoli, due giovani sono stati denunciati a San Vitaliano. La frazione, lunga 142 chilometri, si è conclusa con la vittoria in volata di Davide Ballerini, che ha tagliato il traguardo di Piazza del Plebiscito davanti agli altri concorrenti. La giornata è stata caratterizzata da momenti tesi e nervosi, senza ulteriori dettagli sul motivo della denuncia.
La sesta tappa del Giro d’Italia 2026, la Paestum-Napoli di 142 chilometri, si è chiusa con il successo in volata di Davide Ballerini (XDS Astana Team), capace di imporsi sul traguardo di Piazza del Plebiscito al termine di una giornata intensa e nervosa. Per il corridore italiano si è trattato della prima vittoria in carriera alla Corsa Rosa, celebrata con un evidente sfogo emotivo subito dopo l’arrivo. Alle sue spalle, il colombiano Afonso Eulalio (Bahrain – Victorious) ha conservato la Maglia Rosa, difendendo senza difficoltà il primato nella classifica generale. La frazione, tuttavia, è stata segnata soprattutto da un grave episodio avvenuto lungo il percorso, destinato a oscurare almeno in parte il racconto sportivo della giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it
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