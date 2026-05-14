Giro d’Italia 2026 episodio increscioso nella sesta tappa | denunciati due giovani a San Vitaliano

Durante la sesta tappa del Giro d’Italia 2026, partita da Paestum e arrivata a Napoli, due giovani sono stati denunciati a San Vitaliano. La frazione, lunga 142 chilometri, si è conclusa con la vittoria in volata di Davide Ballerini, che ha tagliato il traguardo di Piazza del Plebiscito davanti agli altri concorrenti. La giornata è stata caratterizzata da momenti tesi e nervosi, senza ulteriori dettagli sul motivo della denuncia.

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