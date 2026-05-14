Denunciati due ragazzi che hanno tentato di far cadere i ciclisti al Giro d’Italia a San Vitaliano

A San Vitaliano, due giovani di 20 e 21 anni sono stati denunciati dopo aver tentato di far cadere i ciclisti durante il Giro d’Italia. L’incidente si è verificato mentre la corsa attraversava il territorio comunale. Le autorità hanno avviato le indagini e identificato i responsabili, che sono stati formalmente accusati di aver cercato di ostacolare la gara. La dinamica dell’episodio è stata ricostruita grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

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