Una recente visita presso il carcere di Rossano Calabro ha portato a una polemica politica, dopo che un uomo accusato di promozione o finanziamento del terrorismo è stato visitato da un ex sindaco. La vicenda ha suscitato interrogazioni da parte di alcuni parlamentari rivolte ai ministri della Giustizia e dell’Interno, che sono stati chiamati a chiarire i dettagli di questa visita. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e ha portato a confronti tra le forze politiche.

L'eurodeputato vede in carcere il braccio destro di Hannoun, accusato di terrorismo. E il caso finisce in Parlamento È bufera politica attorno al caso sollevato da Il Giornale dell’eurodeputato di Avs, Mimmo Lucano, che si è recato presso il carcere di Rossano Calabro in visita a un uomo accusato del reato 270 bis del codice penale che punisce chiunque promuova o finanzi il terrorismo. Anche perché colui da cui si è recato non è certo una figura di secondo piano, ma si tratta di Riyad Albustanji, uno dei più stretti sodali di Mohammad Hannoun, ora in carcere a Terni con il medesimo capo di imputazione perché rappresenterebbe l’uomo a capo della cupola di Hamas in Italia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bufera su Lucano: "Interrogazione a Nordio e Piantedosi sulla visita all'imam col kalashnikov"

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