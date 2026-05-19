Dopo essere stato avvistato nelle tribune del Marassi durante la partita tra Genoa e Milan, Massimo Calvelli è stato nominato membro del Consiglio di Amministrazione dello stadio di San Siro. La sua presenza si inserisce nelle recenti novità riguardanti il progetto di costruzione del nuovo impianto, che sta suscitando attenzione tra le varie componenti coinvolte. La sua nomina rappresenta un passo ufficiale in questa fase di aggiornamenti e sviluppi sul fronte della gestione e della pianificazione dello stadio.

Secondo quanto riportato da Calcio e finanza sulla base di alcuni documenti ufficiali, sono emersi degllia aggiornamenti molto importanti che confermano quella che è la struttura attorno a San Siro S.p.a è più che attiva e operativa. In questo contesto prende sempre più campo la nomina di Massimo Calvelli, membro del CdA del Milan, CEO International di RedBird e Operating Partner di RedBird Capital, entrato ufficialmente nel consiglio di amministrazione del CdA di Stadio San Siro SpA, società incaricata della gestione dell'area dove verrà realizzato poi il nuovo impianto. Calvelli è presente nel mondo dello sport da più di 20 anni, anche se il Milan per lui è una sfida del tutto nuova, superiore a quelle avute in passato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - San Siro, novità sul nuovo stadio: Calvelli entra nel CdA dello Stadio

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Il Futuro di San Siro: il nuovo stadio di Inter e Milan | Stadi 5.0

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