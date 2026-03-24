È iniziata ufficialmente la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per il nuovo stadio dell'Inter, un progetto da 1,5 miliardi di euro che coinvolge l'intera area di San Siro. La fase di analisi rappresenta un passaggio fondamentale per la definizione del piano, che prevede un intervento di riqualificazione dell'intero distretto. La procedura si inserisce in un momento decisionale chiave per il futuro dell'impianto e dell'area circostante.

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© Calcionews24.com - Nuovo stadio Inter, parte ufficialmente la VAS: il maxi progetto da 1,5 miliardi entra nella fase decisiva per il futuro di San Siro

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