In Brasile, il settore sanitario di San Paolo si sta aprendo a nuove tecnologie italiane nel campo della diagnostica avanzata. Le aziende italiane stanno introducendo strumenti e sistemi innovativi per migliorare le procedure mediche e la cura dei pazienti. La presenza di queste tecnologie sul mercato locale segna un passo importante per l'espansione internazionale del settore sanitario italiano. Le aziende si preparano a conquistare una quota significativa di questo mercato, che si presenta come uno dei più promettenti in America Latina.

? Domande chiave Quali tecnologie italiane guideranno la diagnostica avanzata a San Paolo?. Come faranno le aziende italiane a conquistare 7.300 strutture ospedaliere?. Chi coordina la missione delle imprese italiane in America Latina?. Perché il mercato brasiliano è diventato fondamentale per l'export medico?.? In Breve Fiera Hospitalar dal 19 al 22 maggio presso il São Paulo Expo.. Mercato brasiliano con oltre 7.300 strutture ospedaliere e 5 miliardi di dollari importazioni.. ICE celebra il centenario dell'attività di internazionalizzazione operando in Brasile dal 1968.. Partecipazione di Eurospital, For.Tec., Lumed e Sapi Med con 85 mila visitatori attesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Paolo: l’eccellenza medica italiana conquista il mercato brasiliano

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Incontro medici-pazienti Ospedale San Raffaele Milano

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