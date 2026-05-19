San Leonardo | inaugurata l' area dedicata al musicologo Guido Gasperini

Il 18 maggio è stata ufficialmente aperta un’area dedicata al musicologo Guido Gasperini nel quartiere San Leonardo. La nuova zona si trova vicino alla Scuola “Giuseppe Micheli” e si trova tra via Micheli e via Valenti. L’inaugurazione si è svolta nel pomeriggio e ha visto la presenza di rappresentanti locali e persone interessate alla figura del musicologo. La struttura è stata creata con l’obiettivo di ricordare il contributo di Gasperini nel campo musicale.

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