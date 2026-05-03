Inaugurata la piazzetta dedicata a San Carlo Acutis | Figura capace di parlare alle nuove generazioni

Questa mattina a Sant’Andrea in Besanigo si è svolta la cerimonia di intitolazione di una piazzetta a San Carlo Acutis. L’evento ha visto la partecipazione di diverse persone ed è stato l’occasione per ricordare la figura del giovane, considerato un esempio per le nuove generazioni. La cerimonia ha coinvolto presenti e autorità locali, che hanno assistito alla scopertura del cartello dedicato al santo.

Si è svolta questa mattina a Sant’Andrea in Besanigo la cerimonia di intitolazione della piazzetta a Carlo Acutis, giovane figura capace di parlare soprattutto alle nuove generazioni. Alla presenza del sindaco Gianluca Ugolini, degli assessori e delle autorità civili e religiose, la comunità si è.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Coriano intitola una piazzetta a San Carlo Acutis. “Un esempio per i giovani”Domenica 3 maggio il Comune di Coriano intitolerà a San Carlo Acutis la piazzetta antistante la scuola dell’infanzia “La Coccinella”, in località... Una piazzetta intitolata a Carlo AcutisLa città avrà presto uno spazio intitolato a San Carlo Acutis, il ragazzo che trascorse gli ultimi giorni della sua vita all’ospedale San Gerardo di... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Perché stamattina fuori dall'ospedale c'era una gigantografia di San Carlo Acutis; San Marino. Inaugurata la mostra: I Sentieri della Speranza, l'Odissea della Libertà presso la Galleria Carisp. Un omaggio a San Carlo Acutis: a lui intitolata la piazzetta della scuola di Sant'Andrea in BesanigoÈ una figura che parla con semplicità, capace di unire valori profondi e vita quotidiana, evidenzia il sindaco di Coriano ... altarimini.it A Sant'Andrea in Besanigo la piazzetta dedicata a San Carlo AcutisDomenica 3 maggio, dopo la messa delle 11,15, il Comune di Coriano intitolerà a San Carlo Acutis la piazzetta antistante la scuola dell’infanzia La Coccinella di Sant’Andrea in Besanigo. Alla ... newsrimini.it CENTOLA RICORDA SAN CARLO ACUTIS NEL GIORNO DEL SUO COMPLEANNO -Una domenica di , e à a Centola Nel giorno del compleanno di , la Parrocchia San Nicola di Mira, guidata da do - facebook.com facebook