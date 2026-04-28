Inaugurata a Santa Lucia l' area dedicata ai cani eroi Balto e Togo

A Santa Lucia, in via Trombelli di fronte al parco giochi, è stato aperto un nuovo spazio verde dedicato ai cani. L’area, inaugurata lunedì, è dedicata ai cani eroi Balto e Togo. La zona si trova vicino a un parco giochi e può essere utilizzata dai proprietari di cani della zona. L’apertura vuole offrire uno spazio all’aperto per gli animali domestici.

A Santa Lucia, in via Trombelli, di fronte al parco giochi, da lunedì è accessibile un nuovo spazio verde dedicato ai cani. Un’area recintata, chiusa da apposita cancellata, posta in sicurezza per consentire ai cani di muoversi, giocare e correre liberamente.Lo spazio è stato inaugurato la.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Gangi, inaugurata la nuova area sgambamento cani e area ristoroE' stata realizzata all’interno della zona dell’ex cava situata in via Cesare Mori, lungo la strada provinciale 14, oggetto di un intervento di... Inaugurata una nuova area cani a BasilicanovaC’è una nuova area cani a Basilicanova, nello spazio verde “Donatori del Sangue” in via Corradini. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Inaugurata a Santa Lucia l'area dedicata ai cani eroi Balto e Togo; A Santa Lucia aperta l'area cani Balto e Togo, la prima dedicata ai cani-eroi; Dove portare il cane a zampettare: inaugurato il nuovo parco a Santa Lucia; A Santa Lucia aperta l'area cani Balto e Togo, la prima dedicata ai cani-eroi. Fiera di Santa Lucia inaugurata, lo spirito del Natale è già quiBologna, 7 novembre 2025 – É tornata, come da tradizione (fino al 26 dicembre), nel Portico dei Servi a Bologna la Fiera di Santa Lucia, il più antico mercatino di Natale dell’Emilia Romagna. Le sue ... ilrestodelcarlino.it Santa Lucia in Emilia-Romagna: dove si festeggia con mercatini, dolci e regali di NataleBologna, 12 dicembre 2025 – Si avvicina la solennità di Santa Lucia, la santa non vedente che, secondo la leggenda, porta i doni ai più piccini con un carretto, trainato dal fidato asinello, nella ... ilrestodelcarlino.it TRIS Siracusa. . Festa del patrocinio di Santa Lucia, mons. Salvatore Rumeo, vescovo di Noto, presiederà il Pontificale domenica 3 maggio. Alle 12 la processione dalla cattedrale alla chiesa della Badia con diretta su Tris Sicilia - facebook.com facebook La BIC Rieti non sbaglia un colpo: vittoria netta contro Santa Lucia Roma x.com