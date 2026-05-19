A San Giuliano arrivano gli Street Tutor | un aiuto in più contro malamovida e degrado
A San Giuliano Milanese, sono stati introdotti gli Street Tutor, figure incaricate di migliorare la sicurezza e il rispetto delle regole nel centro cittadino. Gli operatori utilizzano la parola per interagire con le persone, distribuiscono materiale informativo relativo alle norme locali e portano con sé un cellulare per chiamare le forze dell’ordine in caso di emergenza. Questa iniziativa mira a contrastare situazioni di malamovida e degrado, coinvolgendo direttamente i cittadini e favorendo un ambiente più sicuro.
San Giuliano Milanese (Milano), 19 aprile 2026 – I loro strumenti? La parola, per favorire il dialogo e la comunicazione; materiale informativo, per illustrare i regolamenti in vigore sul territorio; un cellulare, per allertare le forze dell’ordine, in caso di necessità. Sono gli Street Tutor, figure appositamente formate per presidiare strade, piazze e spazi pubblici, invitando i cittadini al rispetto delle regole e cercando così di prevenire schiamazzi, bivacchi, abbandono di rifiuti e potenziali situazioni di conflitto. A San Giuliano li si potrà vedere in giro a partire da giugno. Riconoscibili da un’apposita pettorina, contribuiranno a mantenere il decoro e la convivenza civile non attraverso attività repressive, ma giocando sull’informazione e la sensibilizzazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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