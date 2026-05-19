A San Giovanni si è tenuta l’inaugurazione della mostra “AnimArci – Il profondo dialogo della natura” presso il Circolo Arci Marzocco. L’evento ha coinvolto il pubblico in un pomeriggio dedicato all’arte e alla relazione tra natura e creatività, con esposizioni e interventi che hanno stimolato la partecipazione. La mostra rimarrà aperta fino a una data da definirsi, offrendo l’opportunità di esplorare le opere e i temi trattati nel contesto del circolo.

Arezzo, 19 maggio 2026 – Un pomeriggio dedicato all’arte, alla partecipazione e al dialogo con la natura ha segnato l’inaugurazione della mostra “AnimArci – Il profondo dialogo della natura”, ospitata negli spazi del Circolo Arci Marzocco. La Sala Espositiva di via Alberti 7C si è trasformata in un luogo di incontro e condivisione, accogliendo pubblico, artisti e rappresentanti delle istituzioni in un clima di forte partecipazione. L’iniziativa ha proposto un percorso espositivo centrato sul rapporto tra creatività e ambiente, con opere capaci di stimolare riflessioni sulla sostenibilità e sul legame tra uomo e natura. Un ringraziamento... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Giovanni, inaugurata “AnimArci”: arte e natura protagoniste al Circolo Arci Marzocco

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