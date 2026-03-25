Caprette uccise dai lupi a San Lazzaro il circolo Arci nel mirino degli hater

A San Lazzaro di Savena, quattro capre sono state trovate uccise in un parco locale. L’incidente è avvenuto durante un attacco di lupi, come indicano vari esperti e veterinari consultati. La vicenda ha suscitato reazioni di critica sui social e ha coinvolto anche il circolo Arci della zona, che ha ricevuto commenti negativi da parte di alcuni utenti.

San Lazzaro, 25 marzo 2026 – Continua a fare discutere la morte di quattro capre, uccise in un parco a San Lazzaro di Savena durante un attacco dei lupi, come sembrano confermare diversi esperti e veterinari. Gli animali, ospiti del ' Parco delle caprette ’, si trovano nell'area verde del circolo Arci Bellaria che, dopo quanto accaduto, sui social è stato preso di mira da messaggi di odio e commenti inerenti alle condizioni degli animali e a presunte irregolarità. Sul caso, a margine di una iniziativa a Bologna, è intervenuta la sindaca Marilena Pillati. “Quello che è successo all'Arci, ha scosso tutti – ha detto – nel parco la gestione delle capre è stato sempre corretto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caprette uccise dai lupi a San Lazzaro, il circolo Arci nel mirino degli hater Articoli correlati Sgozzate 4 caprette nel parco vicino all’Arci di San Lazzaro: “Uccise dai lupi, immagini choc”Bologna, 23 marzo 2026 – Immagini scioccanti quelle che si sono trovati davanti, ieri mattina, al loro arrivo in sede, i responsabili dell'Arci di... Choc al parco dell’Arci, lupi sbranano le caprette: "Branchi vicini al centro"Immagini choc quelle che si sono trovati davanti, ieri mattina, al loro arrivo in sede, i responsabili dell’Arci di San Lazzaro in via Bellaria. Una selezione di notizie su San Lazzaro Temi più discussi: Sgozzate 4 caprette nel parco di San Lazzaro amato dai bambini: Uccise dai lupi, immagini choc; Arci San Lazzaro, odio social dopo la morte delle caprette uccise dai lupi: Non le avete protette; Parco delle Caprette a San Lazzaro di Savena: uccisi quattro animali. E' stato un attacco di lupi; Caprette uccise in un parco alle porte di Bologna, 'attacco dei lupi'. Sgozzate 4 caprette nel parco vicino all’Arci di San Lazzaro: Uccise dai lupi, immagini chocLe bestiole, amate da tutti i frequentatori dell’area verde, erano dentro a un recinto. Lo sgomento dei gestori del circolo. Sul posto oltre ai veterinari dell’Ausl, anche i carabinieri ... msn.com Arci San Lazzaro, odio social dopo la morte delle caprette uccise dai lupi: Non le avete protetteC’è chi mette sotto accusa la recinzione, chi l’ipotesi dei lupi, chi chiede indagini per capire se tutto era in regola. Lo sconcerto del presidente ... bologna.repubblica.it Ètv. . Uno spazio dei giovani, per creare welfare culturale, incontri per tutte le età, spazi di creatività e benessere. Il Comune di San Lazzaro di Savena lancia una call per la creazione di 'Officine San Lab', un centro polifunzionale che nascerà nello stabile di vi - facebook.com facebook Arci San Lazzaro, odio social dopo la morte delle caprette uccise dai lupi: “Non le avete protette” x.com