AnimArci - Il profondo dialogo della natura | arte comunità e giovani al circolo Arci Marzocco

Un progetto che unisce arte e natura, coinvolgendo le giovani generazioni, trasforma uno spazio storico della città. L'iniziativa si svolge presso il circolo Arci Marzocco e si concentra sull'integrazione tra creatività e comunità. Attraverso attività artistiche e ambientali, si mira a ridare vita a un luogo che rappresenta un punto di riferimento locale. La proposta coinvolge direttamente i giovani, promuovendo un dialogo tra il patrimonio storico e le nuove espressioni culturali.

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Un dialogo tra arte e natura, tra creatività e comunità, per restituire nuova vita a uno spazio storico della città attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni. Sabato 16 maggio alle 17 sarà inaugurata, alla sala espositiva del circolo Arci Marzocco di San Giovanni Valdarno, la mostra di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate “AnimArci – Il profondo dialogo della natura”Arezzo, 06 maggio 2026 – La natura come linguaggio, ispirazione e responsabilità condivisa è il filo conduttore di “AnimArci – Il profondo dialogo... Festa e solidarietà al Circolo Arci LoreseArezzo, 16 marzo 2026 – Una giornata di festa che si è trasformata in un gesto concreto di sostegno al territorio. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: AnimArci – Il profondo dialogo della natura; AnimArci – Il profondo dialogo della natura: arte e comunità in mostra al Circolo Arci Marzocco di San Giovanni; AnimArci: arte e natura in dialogo al Circolo Marzocco di San Giovanni Valdarno. AnimArci: arte e natura in dialogo al Circolo Marzocco di San Giovanni ValdarnoSarà inaugurata sabato 16 maggio alle ore 17.00, presso la Sala Espositiva del Circolo Arci Marzocco, la mostra di pittura e scultura AnimArci – il profondo dialogo della natura, un progetto esposit ... valdarnopost.it AnimArci – Il profondo dialogo della naturaArezzo, 06 maggio 2026 – La natura come linguaggio, ispirazione e responsabilità condivisa è il filo conduttore di AnimArci – Il profondo dialogo della natura, la mostra di pittura e scultura che sa ... lanazione.it