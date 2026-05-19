San Giobbe Chiusi | cuore e orgoglio Montecatini vince al supplementare

Da sport.quotidiano.net 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Montecatini e Chiusi, i padroni di casa hanno ottenuto una vittoria al supplementare con il punteggio di 90-85. La partita si è conclusa dopo i regolamentari con un pareggio, portando le squadre al tempo supplementare. I giocatori di Montecatini hanno contribuito con diverse sezioni di punti, tra cui Acunzo con 22 e Bargnesi con 18, mentre Chiusi ha mostrato una buona resistenza, ma non è riuscita a prevalere nel tempo extra. La gara si è disputata in un ambiente di grande intensità.

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MONTECATINI 90 CHIUSI 85 D1TS MONTECATINI: Vedovato, Burini 1, Acunzo 22, Benvenuti ne, D’Alessandro 15, Bargnesi 18, Jackson 9, Bedin 8, Passoni 4, Isotta 2, Strautmanis 11. Allenatore Andreazza. SAN GIOBBE CHIUSI: Natale, Bertocco 17, Molinaro 4, Lorenzetti 4, Candotto 9, Gravaghi 8, Raffaelli 15, Moreno ne, Petrucci 5, Rasio 16, Minoli 7. Allenatore Zanco. Arbitri: Corrias di Corovado (PN), Andretta di Udine (UD), Bettini di Faenza (RA). Parziali: 10-15, 38-39, 53-52, 76-76. MONTECATINI – L’arrembante stagione dell’Umana San Giobbe è terminata. Decisiva la sconfitta riportata in gara 5 dei quarti di finale play-off, al PalaTerme di Montecanini, casa della T-Gema: 90-85 il punteggio maturato dopo un tempo supplementare, a testimonianza della grande tempra e tenacia dei Bulls biancorossi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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