San Giobbe Chiusi | cuore e orgoglio Montecatini vince al supplementare

Nel match tra Montecatini e Chiusi, i padroni di casa hanno ottenuto una vittoria al supplementare con il punteggio di 90-85. La partita si è conclusa dopo i regolamentari con un pareggio, portando le squadre al tempo supplementare. I giocatori di Montecatini hanno contribuito con diverse sezioni di punti, tra cui Acunzo con 22 e Bargnesi con 18, mentre Chiusi ha mostrato una buona resistenza, ma non è riuscita a prevalere nel tempo extra. La gara si è disputata in un ambiente di grande intensità.

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