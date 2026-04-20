San Giobbe Chiusi | successo faticoso Imola si arrende solo al supplementare

Da sport.quotidiano.net 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una partita combattuta tra San Giobbe Chiusi e Virtus Imola si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa nel supplementare, dopo un incontro equilibrato. I punti si sono distribuiti tra vari giocatori, con la squadra di Chiusi che ha raggiunto 81 punti, mentre Imola si è fermata a 73. I giocatori di Chiusi hanno segnato tra i 4 e i 18 punti, con Raffaelli e Candotto tra i più prolifici.

SAN GIOBBE CHIUSI 81 VIRTUS IMOLA 73 DTS CHIUSI: Natale 4, Bertocco 7, Molinaro 7, Lorenzetti 8, Candotto 16, Gravaghi 3, Raffaelli 18, Moreno, Petrucci, Rasio 13, Minoli 5. Allenatore Zanco. VIRTUS IMOLA: Baldi, Stankevicius 22, Mazzoni 3, Errede, Tambwe 8, Melchiorri 9, Ricci 8, Metsla, Giorgi 11, Cosma, Sanviti, Pollini 12. Allenatore Baldiraghi. Arbitri: Rodia, Silvestri, Collura. Parziali: 14-23, 32-35, 51-49, 67-67. CHIUSI – Vittoria importante per il play-in seppur più sofferta del previsto. L’Umana San Giobbe ha superato la Virtus Imola all’Estra Forum di Chiusi, imponendosi per 81-73 dopo un overtime. Erano gli ospiti a partire meglio, rifilando subito un break di 7-0 che di fatto permetteva a Imola di restar al comando per i primi 10’, chiusi avanti dai romangoli 23-14.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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