San Giobbe Chiusi | successo faticoso Imola si arrende solo al supplementare

Una partita combattuta tra San Giobbe Chiusi e Virtus Imola si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa nel supplementare, dopo un incontro equilibrato. I punti si sono distribuiti tra vari giocatori, con la squadra di Chiusi che ha raggiunto 81 punti, mentre Imola si è fermata a 73. I giocatori di Chiusi hanno segnato tra i 4 e i 18 punti, con Raffaelli e Candotto tra i più prolifici.

SAN GIOBBE CHIUSI 81 VIRTUS IMOLA 73 DTS CHIUSI: Natale 4, Bertocco 7, Molinaro 7, Lorenzetti 8, Candotto 16, Gravaghi 3, Raffaelli 18, Moreno, Petrucci, Rasio 13, Minoli 5. Allenatore Zanco. VIRTUS IMOLA: Baldi, Stankevicius 22, Mazzoni 3, Errede, Tambwe 8, Melchiorri 9, Ricci 8, Metsla, Giorgi 11, Cosma, Sanviti, Pollini 12. Allenatore Baldiraghi. Arbitri: Rodia, Silvestri, Collura. Parziali: 14-23, 32-35, 51-49, 67-67. CHIUSI – Vittoria importante per il play-in seppur più sofferta del previsto. L’Umana San Giobbe ha superato la Virtus Imola all’Estra Forum di Chiusi, imponendosi per 81-73 dopo un overtime. Erano gli ospiti a partire meglio, rifilando subito un break di 7-0 che di fatto permetteva a Imola di restar al comando per i primi 10’, chiusi avanti dai romangoli 23-14.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - San Giobbe Chiusi: successo faticoso. Imola si arrende solo al supplementare Notizie correlate La grande impresa della San Giobbe. Al supplementare fa piangere FerraraFERRARA 80 CHIUSI 91 DTS FERRARA: Brancaleoni, Pampini, Sackey, Renzi 17, Pellicano 11, Gatti 3, Pierotti 23, Tiagande 13, Solaroli, Motta, Marchini... Leggi anche: Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi si lancia all’assalto del Luiss Roma. Zanco: "Serve fisicità ed essere pronti alla battaglia» Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Discorsi Chiusi Incubo Virtus: è retrocessa; San Giobbe in casa con la cenerentola Virtus Imola; Chiusi condanna Imola alla retrocessione (81-73): per la Virtus l’anno prossimo sarà Serie B Interregionale; Radio Globo ti regala i biglietti per VIRTUS ROMA GVM 1960 vs UMANA SAN GIOBBE CHIUSI - Radio Globo. Serie B - San Giobbe Chiusi riceve la Solbat Golfo PiombinoConferenza stampa di presentazione della trentaseiesima giornata del campionato di Serie B Nazionale 2025/26. San Giobbe Bulls che tornano a giocare dopo più di due ... pianetabasket.com Chiusi, volata finale del campionato. Nella prima tappa sfida con PiombinoDopo oltre due settimane di stop, l’Umana San Giobbe Chiusi torna a giocare. Lo fa ospitando all’Estra Forum Piombino ... sport.quotidiano.net Tria Turris all’Estra Forum In vista della nuova edizione del Tria Turris della Città di Chiusi, il gruppo degli sbandieratori e tamburini vi aspetta per un’esibizione speciale Domenica 19 aprile Intervallo partita San Giobbe, Estra Forum Vi aspettiamo! #triaturri - facebook.com facebook