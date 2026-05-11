La San Giobbe si inchina ancora a Montecatini Mercoledì prossimo a Chiusi è vietato sbagliare

Nel match tra Montecatini e Chiusi, la squadra locale ha ottenuto una vittoria con il punteggio di 73 a 61. I giocatori di Montecatini hanno messo a referto vari punti, con Acunzo e Jackson in evidenza con 18 e 16 punti rispettivamente. La prossima sfida si svolgerà mercoledì a Chiusi, dove sarà importante evitare errori per ottenere un risultato positivo. La partita si è conclusa con un vantaggio significativo per Montecatini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

MONTECATINI 73 CHIUSI 61 MONTECATINI: Vedovato 8, Burini 4, Acunzo 18, D’Alessandro 5, Bargnesi 4, Jackson 16, Bedin 9, Passoni 9, Isotta, Strautmanis. Allenatore Andreazza. CHIUSI: Natale, Bertocco 5, Molinaro 2, Lorenzetti 8, Candotto 2, Gravaghi 15, Raffaelli 10, Moreno, Petrucci 3, Rasio 10, Minoli 6. Allenatore Zanco. Arbitri: Suriano, Invernizzi, Cotugno. Parziali: 19-19, 40-37, 59-51. MONTECATINI – Ancora una sconfitta per l’Umana San Giobbe, battuta al PalaTerme dalla T Gema Montecatini e adesso sotto 0-2 nella serie contro la squadra di coach Andreazza. Adesso, i Bulls non hanno alternative alla vittoria e, mercoledì a Chiusi, giocheranno per allungare la loro stagione e concedersi almeno un’altra chance all’EstraForum per cercare di riportare la serie alla bella a Montecatini.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La San Giobbe si inchina ancora a Montecatini. Mercoledì prossimo a Chiusi è vietato sbagliare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Serata complicata per la San Giobbe Chiusi! Faenza parte bene e non si fa più raggiungereFAENZA 89 CHIUSI 74 FAENZA: Camparevic, Bianchi, Rinaldin 3, Vettori 14, Van Ounsem 9, Romano 9, Longo 5, Di Pizzo 11, Fragonara 18, Santiangeli 12,... San Giobbe Chiusi: successo faticoso. Imola si arrende solo al supplementareSAN GIOBBE CHIUSI 81 VIRTUS IMOLA 73 DTS CHIUSI: Natale 4, Bertocco 7, Molinaro 7, Lorenzetti 8, Candotto 16, Gravaghi 3, Raffaelli 18, Moreno,... Argomenti più discussi: Tutti i Santi giorni, 10 maggio: si ricorda San Giobbe; In gara 2 San Giobbe Chiusi battuta 73-61 da Montecatini; La fotogallery di La T Tecnica Gema-Umana San Giobbe Chiusi 72-70; Una Nakba senza fine, la relatrice Onu Francesca Albanese a Ca' Foscari. #santodelgiorno #10maggio san #Giobbe, figura biblica modello di #santita e #pazienza: è protagonista del libro dell’ #anticotestamento che da lui prende il nome, in cui è citato come esempio per antonomasia del giusto perseguitato e messo alla prova. ? - x.com x.com I migliori commentari di San Tommaso d'Aquino sulla Scrittura ? - Reddit reddit