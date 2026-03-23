Mezzo milione di euro, un Gratta e Vinci e una sparizione improvvisa: è questa la storia che arriva da Carsoli, in provincia de L’Aquila, dove una donna ha lasciato il fidanzato con il biglietto vincente da 500.000 euro, comprato pochi giorni prima al Bar Renato. Dopo giorni di incredulità e rabbia iniziale, il compagno avrebbe cambiato idea: “È tranquillo, non sembra affatto preoccupato e dice che tutto va bene. La sua compagna non è ancora tornata a casa, ma questo non sembra preoccuparlo. Lui è sempre pronto a riabbracciarla”, racconta un amico dell’uomo a Il Mattino. Tutto è cominciato l’otto marzo, quando l’uomo, operaio nell’edilizia di origine rumena, ha deciso di sorprendere la compagna per la festa della donna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Donna scappa con il Gratta e Vinci da 500.000 euro, il fidanzato lancia l’appello: “La perdono e l’aspetto per riabbracciarla”

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