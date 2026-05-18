Un passeggero di un volo Ryanair ha vinto 500.000 euro giocando a un gratta e vinci acquistato a bordo per beneficenza. Il biglietto, dal costo di soli 2 euro, ha permesso di ottenere questa somma, destinata a progetti di assistenza sociale. I fondi raccolti durante i voli vengono devoluti a diverse associazioni impegnate in attività di sostegno e solidarietà. La vincita rappresenta un episodio raro, che ha attirato l’attenzione su iniziative di beneficenza legate ai viaggi aerei.

? Domande chiave Come ha fatto un biglietto da soli 2 euro a cambiare vita?. Quali associazioni benefiche ricevono i fondi raccolti durante i voli?. Dove si è svolta la cerimonia di premiazione per la vincitrice?. Cosa può vincere un passeggero acquistando i gratta e vinci a bordo?.? In Breve Acquisto da 2 euro per sostenere l'organizzazione Naomi House & Jacksplace.. Premio vinto tramite estrazione annuale Win a Million nello Slane Castle.. Evento svoltosi mercoledì 13 maggio in contea di Meath, Irlanda.. Programma Ryanair Charity Scratch Card sostiene 13 diverse associazioni europee.. Helen Swindells ha trasformato un volo Ryanair da Cracovia verso Liverpool in un viaggio che le cambierà la vita, vincendo 500. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Volo Ryanair: vince 500.000 euro con un gratta e vinci per beneficenza

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