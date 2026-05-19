San Diego | sparatoria nella moschea e legami con l’11 settembre

Da ameve.eu 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Diego, si sono verificati eventi legati a una sparatoria avvenuta all’interno di una moschea, con indagini che hanno portato alla luce presunti legami con l’11 settembre. Sono emersi dettagli riguardo ai due dirottatori presenti in passato nell’edificio, e si stanno analizzando i possibili collegamenti tra le relazioni precedenti con gruppi legati ad Al-Qaeda e gli sviluppi recenti. Le autorità stanno procedendo con le verifiche per chiarire eventuali connessioni tra i fatti avvenuti e i soggetti coinvolti.

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? Punti chiave Chi erano i due dirottatori dell'11 settembre presenti nella moschea?. Come si collegano i vecchi legami con Al-Qaeda alla recente sparatoria?. Perché le dichiarazioni dell'attuale imam hanno scatenato nuove polemiche?. Quali responsabilità ha la gestione del centro nei confronti della sicurezza?.? In Breve Nawaf al-Hazmi e Khalid al-Mihdhar frequentarono la moschea nel 2000.. L'imam Taha Hassane ha criticato l'operazione di Hamas dopo il 7 ottobre.. La sparatoria recente ha causato il decesso di tre persone a San Diego.. L’Islamic Center di San Diego torna sotto i riflettori dopo una sparatoria che ha causato tre vittime, a causa dei precedenti legati ai dirottatori dell’11 settembre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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