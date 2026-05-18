San Diego sparatoria in centro islamico | una vittima

Un episodio di violenza si è verificato nel centro islamico della città, dove si è svolta una sparatoria. La polizia locale è intervenuta sul posto per gestire la situazione e ha confermato la presenza di una vittima. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulle circostanze dell’accaduto o sul numero di feriti. La scena si trova ancora sotto controllo, mentre le forze dell’ordine stanno raccogliendo informazioni e indagando sull’accaduto.

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