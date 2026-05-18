San Diego sparatoria in centro islamico | una vittima
Un episodio di violenza si è verificato nel centro islamico della città, dove si è svolta una sparatoria. La polizia locale è intervenuta sul posto per gestire la situazione e ha confermato la presenza di una vittima. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulle circostanze dell’accaduto o sul numero di feriti. La scena si trova ancora sotto controllo, mentre le forze dell’ordine stanno raccogliendo informazioni e indagando sull’accaduto.
La polizia di San Diego sta intervenendo in seguito a una sparatoria in corso presso il Centro Islamico di San Diego. L’agente Anthony Carrasco ha dichiarato che si ritiene che alcune persone siano state colpite. Le riprese aeree televisive hanno mostrato una forte presenza di polizia all’esterno della moschea, che si trova in un quartiere prevalentemente residenziale, a circa 14 chilometri a nord del centro di San Diego. Il suo sito web afferma che si tratta della più grande moschea della contea di San Diego. Il complesso comprende la scuola Al Rashid, che, secondo il sito web, offre corsi di lingua araba, studi islamici e Corano. Almeno una persona sarebbe rimasta uccisa nella sparatoria avvenuta al Centro Islamico di San Diego. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Usa, sparatoria in un centro islamico a San Diego: si temono vittime, operazione polizia in corso
Sullo stesso argomento
Usa, sparatoria in un Centro Islamico a San Diego: almeno una vittima. La polizia: “Minaccia neutralizzata”La polizia di San Diego sta intervenendo in seguito a una sparatoria in corso presso il Centro Islamico di San Diego.
Usa, sparatoria in un Centro Islamico a San Diego: almeno una vittima. La polizia: “Morti i due assalitori”La polizia di San Diego sta intervenendo in seguito a una sparatoria in corso presso il Centro Islamico di San Diego.
Sparatoria al centro islamico di #SanDiego, la polizia evacua bambini e isola l’area di Clairemont. Le autorità parlano di emergenza ancora in corso mentre sul posto operano decine di agenti armati. x.com
Una sparatoria avvenuta presso il centro islamico di San Diego, nel quartiere di Clairemont in California, ha provocato almeno due morti e diversi feriti, secondo quanto riferito da Abc e rilanciato dai media statunitensi. Le autorità hanno confermato che è in facebook
Sparatoria in centro islamico di San Diego, ci sono due morti. Il complesso ospita una scuolaSparatoria a San Diego, in California, dove un massiccio intervento della polizia è scattato dopo la segnalazione di un uomo armato ... fanpage.it
Usa, sparatoria in un centro islamico a San Diego. La polizia: Almeno tre morti oltre i due assalitori. I sospettati sono 2 teenager di 17 e 19 anniSparatoria in un centro islamico a San Diego Una sparatoria è stata segnalata presso il centro islamico di San Diego, in California, e ci sarebbero diverse vittime. Secondo ... ilmessaggero.it
La mia migliore sparatoria finora - stanza dei cactus nel giardino botanico reddit