Sampdoria Claudio Morelli nuovo Ceo

La società ha annunciato il cambio ai vertici dirigenziali, con Claudio Morelli che prende il ruolo di amministratore delegato. Raffaele Fiorella non ricopre più questa posizione e il passaggio è stato comunicato attraverso una nota ufficiale pubblicata sul sito della società. La decisione riguarda la direzione strategica e gestionale dell’azienda. La comunicazione ufficiale non fornisce dettagli aggiuntivi sulle motivazioni del cambio né sui tempi di insediamento di Morelli.

Raffaele Fiorella non è più il Ceo Corporate della Sampdoria. Gli subentra Claudio Morelli. La conferma è arrivata direttamente dalla società con una nota sul suo sito ufficiale.Nato in Svizzera da genitori italiani, laureato in economia e commercio e specializzato in finanza e contabilità. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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