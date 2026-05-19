Sampdoria Claudio Morelli nuovo Ceo

Da genovatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La società ha annunciato il cambio ai vertici dirigenziali, con Claudio Morelli che prende il ruolo di amministratore delegato. Raffaele Fiorella non ricopre più questa posizione e il passaggio è stato comunicato attraverso una nota ufficiale pubblicata sul sito della società. La decisione riguarda la direzione strategica e gestionale dell’azienda. La comunicazione ufficiale non fornisce dettagli aggiuntivi sulle motivazioni del cambio né sui tempi di insediamento di Morelli.

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Raffaele Fiorella non è più il Ceo Corporate della Sampdoria. Gli subentra Claudio Morelli. La conferma è arrivata direttamente dalla società con una nota sul suo sito ufficiale.Nato in Svizzera da genitori italiani, laureato in economia e commercio e specializzato in finanza e contabilità. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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