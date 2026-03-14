Claudio Galuppini, Ceo e fondatore di Italian Padel, ha iniziato la sua avventura nel settore esportando le strutture in oltre 30 Paesi. Ha scoperto lo sport per caso e oggi promuove la passione e la salute con l’obiettivo di coinvolgere tutti in campo. Fino a dieci anni fa, Galuppini produceva cancelli, ma ora guida un’azienda leader nella realizzazione di campi da padel.

Si può parlare davvero di un’avventura imprenditoriale iniziata per gioco. Claudio Galuppini, fondatore e Ceo di Italian Padel, leader nazionale nella realizzazione di campi, fino a dieci anni fa produceva cancelli. Poi, la svolta. Cos’è successo? "Ho conosciuto per caso il padel grazie al mio commercialista e ad un amico. La prima idea era stata poi di investire costruendo due campi a Brescia, per una diversificazione di investimenti. Ma l’illuminazione è avvenuta andando con la famiglia a Roma a vederli e provarli di persona, questi campi.C’erano mia figlio, mia figlia e il suo compagno. Ci siamo immediatamente divertiti come dei bambini giocando. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Claudio Galuppini, Ceo e fondatore di Italian Padel "Esportiamo in più di 30 Paesi le nostre strutture Ho scoperto questo sport per caso, è una grande comunità». "Passione e salute. Tutti in campo»

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