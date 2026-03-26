Il Consiglio di Amministrazione di Nexi si è riunito ieri sotto la presidenza di Marcello Sala. Durante l'incontro, è stata formalizzata la nomina di Bernardo Mingrone come nuovo Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione di Nexi, riunitosi ieri sotto la presidenza di Marcello Sala, ha nominato Bernardo Mingrone Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo. Lo comunica una nota di Nexi. Mingrone, attuale Vice Direttore Generale e Amministratore Delegato di Nexi Payments, succederà a Paolo Bertoluzzo, che negli ultimi dieci anni ha guidato il percorso di trasformazione del Gruppo. “Desidero ringraziare il Consiglio di Amministrazione e i nostri azionisti per la fiducia che mi hanno accordato. Nexi svolge un ruolo essenziale nell’ecosistema dei pagamenti e si fonda su solide basi: una presenza europea unica, una forte... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nexi, Bernardo Mingrone nominato nuovo ceo

Articoli correlati

Nexi: Mingrone subentra a Bertoluzzo dopo 10 anni di guidaIl cambio di guida alla Nexi segna una nuova fase per il gruppo dei pagamenti, con Bernardo Mingrone che subentra a Paolo Bertoluzzo dopo un decennio...

Daikin Italy: Hiroshi Shimada nominato nuovo CEO e PresidenteDaikin Air Conditioning Italy annuncia la nomina di Hiroshi Shimada come suo nuovo CEO e Presidente.

Altri aggiornamenti su Bernardo Mingrone

Temi più discussi: Nexi - Bernardo Mingrone nominato nuovo CEO del gruppo; Nexi, cambio al vertice. Bernardo Mingrone nuovo ceo al posto di Paolo Bertoluzzo; Nexi, Bernardo Mingrone nuovo CEO. Paolo Bertoluzzo lascia dopo 10 anni; Nexi nomina Bernardo Mingrone nuovo amministratore delegato.

Chi è Bernardo Mingrone, il nuovo CEO di Nexi: età, carriera, vita privata e perché la nomina è importanteC’è un nome che da oggi pesa molto di più dentro uno dei gruppi più importanti dei pagamenti digitali in Europa. Bernardo Mingrone è il nuovo amministratore delegato e direttore generale di Nexi, scel ... alphabetcity.it

Nexi, Bernardo Mingrone nuovo CEOBernardo Mingrone - Deputy General Manager e CEO di Nexi Payments - succede a Paolo Bertoluzzo, che ha guidato negli ultimi 10 anni il percorso di trasformazione dell'azienda. Alla data del 25 marzo ... soldionline.it

#Nexi, cambio al vertice. Bernardo Mingrone nuovo ceo al posto di Paolo Bertoluzzo. Cdp alla fine cede sull'avvicendamento x.com