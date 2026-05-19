Sampdoria Claudio Morelli nuovo Ceo | sogno Ferraris rifatto totalmente col Genoa

La Sampdoria ha annunciato l’ingresso di un nuovo amministratore delegato, che si occuperà di riorganizzare l’area corporate del club. La società ha deciso di rinnovare la propria struttura dirigenziale, puntando su un manager con esperienza nel settore. La scelta mira a rafforzare la gestione societaria e a migliorare le strategie di sviluppo. Questa novità si inserisce in un processo di rinnovamento volto a consolidare la posizione del club nel panorama calcistico e a favorire nuove iniziative.

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La Sampdoria cambia il proprio assetto dirigenziale e punta su un nuovo profilo manageriale per rafforzare l’area corporate. Il club blucerchiato ha annunciato l’ingresso di Claudio Morelli come nuovo CEO Corporate. La decisione rappresenta uno dei primi passaggi della nuova impostazione voluta dagli azionisti Joseph Tey e Nathan Walker, intenzionati a sviluppare una gestione sempre più orientata all’analisi dei dati, alla sostenibilità economica e alla crescita del business legato alla Sampdoria. Nel frattempo prosegue anche il progetto condiviso con il Genoa per la riqualificazione dello stadio Luigi Ferraris, impianto candidato a ospitare alcune gare degli Europei 2032. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Sampdoria, Claudio Morelli nuovo Ceo: sogno Ferraris rifatto totalmente col Genoa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Sampdoria, Claudio Morelli nuovo Ceo Sampdoria-Empoli 1-0: Pierini e champagne, esplode il FerrarisVittoria pesantissima per i blucerchiati in chiave salvezza, seconda consecutiva dopo quella con l'Avellino: allungo sulla zona rossa in vista dello... Sampdoria, Claudio Morelli nuovo CEO Corporate: il club ufficializza l’ingresso in società x.com L'italo-svizzero Claudio Morelli nuovo ceo della SampdoriaClaudio Morelli è il primo tassello della rivoluzione societaria della Sampdoria voluta dall'imprenditore di Singapore Tey, proprietario del club. Nato in Svizzera da genitori italiani, laureato in Ec ... rainews.it UC Sampdoria, Claudio Morelli entra nel club: sarà il nuovo CEO Corporate blucerchiatoNuovo ingresso ai vertici societari della UC Sampdoria. Il club blucerchiato ha ufficializzato l’arrivo del dottor Claudio Morelli ... ligurianotizie.it