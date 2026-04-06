Sampdoria-Empoli 1-0 | Pierini e champagne esplode il Ferraris

Nella partita tra Sampdoria ed Empoli, la squadra di casa ha vinto 1-0 grazie a un gol di Pierini. La gara si è giocata allo stadio Ferraris, dove il pubblico ha festeggiato la vittoria con uno spumante. La Sampdoria ha ottenuto così la seconda vittoria consecutiva, mantenendo il vantaggio sulla zona retrocessione e avvicinandosi alle ultime partite di campionato.

Vittoria pesantissima per i blucerchiati in chiave salvezza, seconda consecutiva dopo quella con l'Avellino: allungo sulla zona rossa in vista dello scontro diretto col Pescara La Sampdoria sfodera un'altra prestazione fatta di grinta e cuore, ma anche di qualità, supera l'Empoli 1-0 nello scontro diretto e conquista la seconda vittoria consecutiva, fondamentale per allungare sulla zona retrocessione e prepararsi al rush finale padrona del proprio destino. Una gara dominata sul piano del gioco, perché l'Empoli non ha praticamente mai tirato in porta, ma convincente soprattutto sul piano mentale. Bravo Lombardo a trovare finalmente la quadra con la difesa a quattro, ottima la prestazione del centrocampo con Esposito in crescita e Conti tra i migliori in campo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Sampdoria-Empoli 1-0, ai blucerchiati basta Pierini Leggi anche: Sassuolo, Pierini alla Sampdoria: accordo chiuso Temi più discussi: Sampdoria, Henderson out con l'Empoli. E' l'ora di Abildgaard; Tutte le sfide fra Sampdoria ed Empoli a Marassi; Sampdoria - Empoli (Serie B): la cronaca in diretta del match; Sono ventiquattro i convocati di Lombardo per Sampdoria-Empoli. Calcio: Sampdoria batte Empoli e si allontana dai play outDopo l'Avellino anche l'Empoli cade al Ferraris contro la Sampdoria di Attilio Lombardo che vince 1-0 grazie al sigillo di Pierini e sale a 37 punti in classifica con la zona play out che si allontana ... ansa.it Sampdoria-Empoli 1-0, ai blucerchiati basta PieriniGenova, 6 aprile 2026 – L’ Empoli torna dal Ferraris leccandosi le ferite. Nella saga degli errori vince la Sampdoria, che approfitta di uno svarione azzurro per sbloccare il risultato e conquistare ... lanazione.it Pierini decide la sfida! La Sampdoria batte l’Empoli 1-0 e porta a casa tre punti pesanti #SerieBKT #LaBChannel facebook Sampdoria Empoli Genova Stadio Luigi Ferraris 17.15 x.com