Samira Lui e il fidanzato Luigi | salta il matrimonio? Visti discutere erano scuri in volto
Samira Lui e il suo fidanzato Luigi Punzo sembrano aver preso una decisione definitiva riguardo al loro matrimonio, che non si svolgerà né in futuro né in tempi vicini. In passato, sono stati visti discutere e avevano un aspetto scuro in volto, ma non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte loro per chiarire i motivi di questa scelta. La coppia non ha comunicato dettagli sulle motivazioni che li hanno portati a questa decisione.
Questo matrimonio non s'ha da fare, nè domani nè mai. Mai frase potrebbe essere più azzeccata per Samira Lui e il fidanzato Luigi Punzo. O meglio, lei stessa di recente è intervenuta parlando di nozze che sono solamente rinviate, tuttavia Dagospia oggi riporta una nuova indiscrezione che sta. 🔗 Leggi su Today.it
Samira Lui: salta il matrimonio con il fidanzato, cosa è successo
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