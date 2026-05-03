Samira Lui, volto noto di Canale 5, è legata sentimentalmente a Luigi Punzo dal 2018. La coppia si mostra spesso insieme sui social, condividendo momenti di vita quotidiana e dediche reciproche. Negli ultimi anni si è parlato anche di un matrimonio che non si è concretizzato, nonostante il loro rapporto sembri stabile e affiatato. La loro relazione ha attratto l’attenzione di fan e media, senza comunque essere oggetto di notizie ufficiali.

Samira Lui, volto amatissimo di Canale 5, è sentimentalmente legata a Luigi Punzo dal 2018. La coppia appare affiata, condividendo sui social momenti di vita quotidiana e dediche d’amore. I due amano viaggiare e organizzano diversi soggiorni all’estero, concedendosi pause dal lavoro. La valletta e il fidanzato si sono conosciuti a Formentera, dove lei si trovava in vacanza e lui era impegnato per lavoro. Dal loro primo incontro è scattata da subito la scintilla, dando vita nel tempo ad un legame solido e duraturo. In più occasioni la showgirl ha descritto il fidanzato come una persona meravigliosa, capace di farla sentire protetta e amata Samira Lui e Luigi Punzo hanno molti progetti da realizzare.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il fidanzato di Samira Lui, Luigi Punzo: il primo incontro, l’amore e le nozze saltate

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