Matteo Salvini ad Agrigento per il candidato sindaco Luigi Gentile

Giovedì 21, Matteo Salvini sarà presente ad Agrigento per sostenere il candidato sindaco Luigi Gentile. Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel governo Meloni dal 2022, parteciperà a un evento locale. La sua visita si inserisce in una serie di incontri politici previsti in diverse città della regione. La presenza del politico italiano è stata comunicata attraverso canali ufficiali e si svolgerà in un luogo pubblico della città.

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