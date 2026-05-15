Matteo Salvini ad Agrigento per il candidato sindaco Luigi Gentile
Giovedì 21, Matteo Salvini sarà presente ad Agrigento per sostenere il candidato sindaco Luigi Gentile. Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel governo Meloni dal 2022, parteciperà a un evento locale. La sua visita si inserisce in una serie di incontri politici previsti in diverse città della regione. La presenza del politico italiano è stata comunicata attraverso canali ufficiali e si svolgerà in un luogo pubblico della città.
Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel governo Meloni dal 2022, giovedì 21 sarà ad Agrigento. Una visita per sostenere la candidatura a sindaco di Luigi Gentile. Assieme a l vice premier, alle ore 17, al teatro Pirandello, ci saranno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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