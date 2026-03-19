Centrosinistra Conte | dopo il programma sceglieremo candidato

Il leader del Movimento 5 Stelle ha annunciato che, al termine della definizione del nuovo programma, verrà scelto il candidato ufficiale del centrodestra. La decisione arriva dopo una serie di incontri e confronti interni al partito, che hanno portato alla stesura di un documento programmatico. La fase conclusiva prevede quindi la selezione del rappresentante che correrà alle prossime elezioni.

Roma, 19 mar. (askanews) – A conclusione della nuova fase costituente programmatica del Movimento 5 stelle, aperta alla società civile, “porteremo questo risultato come dote del Movimento, di chi ha coraggio, di chi si assume questa grande responsabilità, questo onere, di chi spende anche risorse, perché costerà questo processo, a beneficio della collettività: del fronte progressista”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando a Milano nel corso di una iniziativa referendaria. “Dopo – ha aggiunto – ci ritroveremo e discuteremo. Io ho sempre detto: non è un problema, per quanto mi riguarda, personale, di chi, perché questa è la domanda che fan tutti; a tempo debito, ma non in modo precostituito, che decidi oggi chi è lì e chi non è lì. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Leggi anche: Andrea Martella, candidato sindaco di Venezia scelto dal centrosinistra per il dopo Brugnaro

Coalizione di centrosinistra a Cava: il candidato sindaco è AccarinoNella serata di ieri venerdì 27 febbraio le delegazioni di Casa Riformista rappresentata da Enrico Bastolla, Azione dai consiglieri comunali...

Altri aggiornamenti su Centrosinistra Conte dopo il programma...

Temi più discussi: Milano, chi sarà il successore di Sala? Il sindaco apre alle primarie; Centrosinistra, il dilemma del premier: Conte favorito ma la maggioranza non sceglierebbe nessuno; Il centro sinistra unito lancia la volata al No. Abbraccio Conte-Schlein; Pd con Conte e il Terzo polo torna a farsi spazio nel caos del centrosinistra.

Referendum, Schlein e Conte in piazza: «No al controllo sui giudici da parte del governo»«C’è chi dice no, c’è chi dice no!». Apre la cover di Vasco Rossi, chiude Daniele Silvestri – tre ore dopo, per chi resiste al vento e ... ilmessaggero.it

Centrosinistra: Conte, progetto non sia confinato a segreterie partitoC'è da costruire un programma serio per un progetto progressista. Io non accetto che il tutto sia confinato alle segreterie di ... agenzianova.com

[#sanbenedettodeltronto]La coalizione del centrosinistra intera presenta il candidato sindaco del M5S. Il quale tenterà di allargare il tavolo anche a San Benedetto Partecipa! Canducci e il "passo indietro", Giobbi: «Non ci sono due Pd» - facebook.com facebook

#lariachetira Referendum, Di Pietro: “Voto Sì perché la riforma era già nel programma del centrosinistra” x.com