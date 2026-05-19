Il marchio di gioielli ha celebrato i suoi quarant'anni di attività con un evento speciale dedicato alla presentazione di una nuova collezione. La serata ha visto la partecipazione di diverse personalità e il focus si è concentrato sulla storia e sulla tradizione dell'azienda, che da quattro decenni realizza creazioni di alta qualità. Tra i momenti salienti, un talk con un volto noto del mondo dello spettacolo, che ha condiviso il suo rapporto con i gioielli e il brand.

La cultura milanese è per il marchio di preziosi una vera attitudine, e un riflesso di quella costante tensione verso il futuro, ma con radici ben salde nel terreno della tradizione. Sotto la guida della famiglia Damiani, custode di un’eredità preziosa fatta di artigianalità, ricerca e cultura manifatturiera italiana, da quattro decadi Salvini interpreta il gioiello come sintesi di design e maestria orafa, raccontando mediante le sue creazioni una donna autentica, sofisticata e consapevole, la cui femminilità è fatta di gesti essenziali e dettagli preziosi. A incarnare questa visione è Andrea Delogu, scelta dal brand come testimonial della nuova campagna che verrà lanciata a settembre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Salvini celebra 40 anni di savoir-faire e maestria orafa con Andrea Delogu

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