Andrea Delogu studentessa a 44 anni | Iscritta all’università la me del liceo sarebbe sconvolta

Andrea Delogu, nota conduttrice e influencer, ha annunciato sui social di aver deciso di iscriversi a un corso di laurea in Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia. A 44 anni, questa scelta rappresenta un cambiamento importante nella sua vita personale e professionale. La sua decisione ha suscitato reazioni tra i follower, che hanno commentato il suo passo deciso verso un nuovo percorso di studio. La notizia è stata condivisa in un momento di grande fermento sui social network.

Rimini, 8 aprile 2026 — Andrea Delogu, 44 anni il 23 maggio, ha condiviso sui social un momento di grande novità personale e professionale, rivelando ai fan una decisione che segna una nuova fase della sua vita: l ’iscrizione a un corso di laurea in Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia. La conduttrice, sempre attiva sui social e con un rapporto molto diretto con il suo pubblico, ha voluto raccontare l’esperienza con sincerità e ironia, mostrando il lato più autentico di sé: "Non pensavo che dalla storia di ieri (martedì 7 aprile, ndr) sarebbe successo un patatrac nei miei DM, son felice perché è un’avventura condivisa da molte e molti. Mi sono iscritta a 'Scienze dell’alimentazione e gastronomia’". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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