Dopo quindici anni di differenza, la conduttrice è felice con il suo nuovo partner. Le voci sul loro rapporto sono state oggetto di discussione, ma lei ha deciso di vivere questa relazione senza lasciarsi condizionare. Le storie d’amore spesso nascono senza pianificazioni e non rispettano i canoni prestabiliti, e questa non fa eccezione. La coppia si mostra sui social senza risposte alle polemiche.

Le storie d’amore non seguono schemi rigidi, e quando arrivano spesso lo fanno senza chiedere il permesso a nessuno, nemmeno alle convenzioni. È quello che sta accadendo a Andrea Delogu, che negli ultimi mesi ha ritrovato serenità accanto a un nuovo compagno, attirando inevitabilmente l’attenzione e qualche commento di troppo. Eppure, tra passeggiate romantiche e momenti condivisi lontano dai riflettori più invadenti, la conduttrice sembra vivere questa relazione con leggerezza e autenticità. Differenza d’età? E chi se ne frega: Andrea Delogu si gode il nuovo amore!. All’inizio si trattava solo di indiscrezioni, nate dopo che Delogu era stata avvistata in compagnia di Alessandro Marziali.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - 15 anni di differenza e non sentirli, Andrea Delogu si gode l’amore col nuovo fidanzato: al diavolo le critiche!

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