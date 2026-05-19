Salvataggio Atop Fabiani | Esuberi azzerati Questa intesa è un vero e proprio modello per tutte le crisi aziendali

Da corrieretoscano.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La disputa tra l’azienda e i sindacati presso lo stabilimento Atop di Barberino Tavarnelle si è risolta con un accordo che ha eliminato ogni esubero di personale, evitando riduzioni di posti di lavoro. La trattativa, che aveva creato preoccupazioni sulla diminuzione della forza lavoro, si è conclusa con un risultato che ha scongiurato licenziamenti o sospensioni. La soluzione trovata viene descritta come un esempio da seguire in caso di crisi aziendali simili.

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BARBERINO TAVERNELLE (FI) – La vertenza sindacale che minacciava di dimezzare la forza lavoro dello stabilimento Atop di Barberino Tavarnelle si è conclusa in modo positivo, azzerando totalmente l’impatto occupazionale negativo. L’azienda, specializzata nella produzione di piccoli motori elettrici per automobili e facente parte del Gruppo Ima, è passata dall’annuncio di 120 esuberi su un totale di 240 dipendenti a una risoluzione definita a ‘esuberi zero’. Il traguardo è stato ufficializzato durante un tavolo istituzionale convocato in Regione, dove è stato presentato il piano industriale che ha permesso di superare l’emergenza. La svolta è frutto di un’intesa raggiunta lo scorso dicembre, un accordo che ha tracciato la strada per la nascita di una newco battezzata Sintech. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Salvataggio Atop, Fabiani: “Esuberi azzerati. Questa intesa è un vero e proprio modello per tutte le crisi aziendali”
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