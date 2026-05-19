Salvataggio Atop Fabiani | Esuberi azzerati Questa intesa è un vero e proprio modello per tutte le crisi aziendali

La disputa tra l’azienda e i sindacati presso lo stabilimento Atop di Barberino Tavarnelle si è risolta con un accordo che ha eliminato ogni esubero di personale, evitando riduzioni di posti di lavoro. La trattativa, che aveva creato preoccupazioni sulla diminuzione della forza lavoro, si è conclusa con un risultato che ha scongiurato licenziamenti o sospensioni. La soluzione trovata viene descritta come un esempio da seguire in caso di crisi aziendali simili.

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