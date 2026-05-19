Da 120 licenziamenti a ‘esuberi zero’ | a Barberino Tavarnelle nasce Sintech per salvare i lavoratori Atop

A Barberino Tavarnelle, lo stabilimento Atop ha visto una risoluzione della vertenza sindacale che aveva portato a 120 licenziamenti. La trattativa ha portato alla creazione di una nuova società, Sintech, che ha permesso di eliminare gli esuberi e salvaguardare i posti di lavoro. La decisione è stata comunicata dopo un confronto tra le parti coinvolte, che hanno trovato un accordo per evitare conseguenze negative per i lavoratori.

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BARBERINO TAVERNELLE (FI) – La vertenza sindacale che minacciava di dimezzare la forza lavoro dello stabilimento Atop di Barberino Tavarnelle si è conclusa in modo positivo, azzerando totalmente l’impatto occupazionale negativo. L’azienda, specializzata nella produzione di piccoli motori elettrici per automobili e facente parte del Gruppo Ima, è passata dall’annuncio di 120 esuberi su un totale di 240 dipendenti a una risoluzione definita a ‘esuberi zero’. Il traguardo è stato ufficializzato durante un tavolo istituzionale convocato in Regione, dove è stato presentato il piano industriale che ha permesso di superare l’emergenza. La svolta è frutto di un’intesa raggiunta lo scorso dicembre, un accordo che ha tracciato la strada per la nascita di una newco battezzata Sintech. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Da 120 licenziamenti a ‘esuberi zero’: a Barberino Tavarnelle nasce Sintech per salvare i lavoratori Atop ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Atop: licenziamenti scongiurati e vertenza chiusa. Nasce una nuova società, dipendenti ricollocatiDa una potenziale difficoltà sociale a un modello virtuoso di gestione delle crisi aziendali, capace di trasformare il rischio licenziamenti in... Barberino Tavarnelle premiato come Comune plastic freeBarberino Tavarnelle ottiene il titolo di “Comune Plastic Free”, un traguardo che conferma come il cambiamento – fatto di rispetto per l’ambiente,...