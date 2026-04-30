Meloni | Questa Nazione ha tutte le carte in regola per uscire dalla crisi

Il primo ministro ha dichiarato che il governo sta lavorando per risolvere i problemi del paese. Ha affermato che l’Italia ha tutte le risorse necessarie per superare la crisi attuale. La sua frase è stata pronunciata durante un evento pubblico a Roma e pubblicata da un’agenzia di stampa. Non sono stati forniti dettagli specifici sui piani o sulle misure adottate, ma si è concentrato sul messaggio di impegno e speranza.

Dentro la Roma - Il futuro in mano a Gasperini tra Champions e mercato. Friedkin a caccia del ds (Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 "Guardi, il messaggio che passa è che cerchiamo di risolvere dei problemi. Che nonostante la situazione difficile, questa Nazione ha tutte le carte in regola per superare la crisi. Il Governo cerca di fare il suo meglio per dare delle risposte", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Dentro la Roma - Il futuro in mano a Gasperini tra Champions e mercato. Friedkin a caccia del ds🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni: Questa Nazione ha tutte le carte in regola per uscire dalla crisi Meloni: Questa Nazione ha tutte le carte in regola per uscire dalla crisi Notizie correlate Leggi anche: «Bergamo ha tutte le carte in regola: può nascere la Medicina del futuro» Olimpiadi 2040, il ministro Abodi invita alla riflessione. Giani rilancia: “La Toscana ha tutte le carte in regola”Si apre il dibattito sulla possibile candidatura italiana per le Olimpiadi estive del 2040 e tra le ipotesi sul tavolo prende forma anche quella di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: 'Salario giusto', via libera al decreto. Meloni: Per chi rende grande la nostra nazione. Sul caso Minetti: Mi fido di Nordio; Meloni, è davvero finita la pacchia. Nessuna propaganda può vendere una nazione che non c’è - L’editoriale di Corrado Formigli; Meloni non si salva affatto; Attacco a Giorgia Meloni dal conduttore russo Solovyov, Farnesina convoca ambasciatore. Meloni: situazione difficile ma questa nazione ha carte in regola per superare crisiSalario giusto-piano casa messaggio attenzione a lavoratori (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 apr - Il messaggio che passa e' che cerchiamo ... ilsole24ore.com Olimpiadi, la soddisfazione di Meloni: Italia nazione straordinaria, gli azzurri hanno superato loro stessiMilano, 19 febbraio 2026 – Credo che l'Olimpiade invernale Milano-Cortina lasci tanta consapevolezza di quanto questa nazione sia straordinaria. In un’intervista a SkyTg24 la presidente del ... ilgiorno.it Oggi il 29 Aprile si festeggia la Santa Caterina da Siena- Santa patrona d’Italia e compatrona d’Europa. Io essendo italiana di adozione mi sento orgogliosa di poter appartenere a questa nazione e continuo portare avanti nel mio cuore l’amore per l’Italia e per - facebook.com facebook