Al Centro per le famiglie e al Centro salute mentale | tre posti per il servizio civile universale

È stato pubblicato il bando per il Servizio civile universale, che prevede tre posti disponibili presso il Centro per le famiglie e il Centro salute mentale. Si tratta di un’opportunità di volontariato rivolta a chi desidera impegnarsi in attività di assistenza e supporto, con l’obiettivo di favorire l’inclusione delle persone più fragili e promuovere la partecipazione attiva alla vita sociale.

Anche a Savignano sul Rubicone è possibile vivere un’esperienza di Servizio civile universale grazie ai due progetti attivi che mettono a disposizione tre posti È online il bando per il Servizio civile universale, un’esperienza di volontariato che offre un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva e di crescita personale e nello stesso tempo un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. Il bando seleziona 65.964 operatori volontari per progetti da realizzarsi in Italia e all’estero. Anche a Savignano sul Rubicone è possibile vivere un’esperienza di Servizio civile universale grazie ai due progetti attivi che mettono a disposizione tre posti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche: Servizio Civile Universale: il Comune di Pagani riattiva 24 posti per i giovani, al via le candidature

Nocera Superiore, aperte le candidature per il Servizio Civile Universale: 8 posti disponibiliIl Servizio Civile rappresenta un’importante esperienza formativa, capace di coniugare impegno civico, acquisizione di competenze e orientamento al...

ENG SUB | Versatile Mage Season 3 | Yuewen Animation

Tutto quello che riguarda Al Centro per le famiglie e al Centro....

Temi più discussi: Spazio incontro: tutti i giovedì al Centro per le Famiglie; Centro per le Famiglie: calendario attività marzo – giugno 2026; Il Centro per le Famiglie va a scuola; Online il Portale della Famiglia e della Genitorialità.

Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese, una rete a sostegno dei genitoriServizi, consulenze e progetti per accompagnare le famiglie di Forlì e dei 15 Comuni del territorio in ogni fase della crescita ... forli24ore.it

Forlì, il vice sindaco Bongiorno al Centro per le Famiglie: È importante fornire servizi e supporti ad ampio raggioPrevenzione e promozione del benessere sono le finalità entro le quali i Centri per le Famiglie offrono servizi e risorse, garantendo opportunità ... corriereromagna.it

"Buongiorno signor Borrelli qui mi trovo al centro commerciale Molino a Sant' Antimo. Ma è mai possibile parcheggiare in questo modo Su strisce per disabili!!! Tra l’altro anche NoON MUNITO dí cartellino per disabili". facebook

#la7itoriginal Al centro dell’isola privata di Jeffrey Epstein si erge un edificio enigmatico: il tempio x.com