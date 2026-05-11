Salute in movimento giornata di prevenzione a Taurasi con i camper dell' ASL di Avellino
A Taurasi si è svolta una giornata dedicata alla prevenzione oncologica, parte del programma “Salute in movimento” promosso dall’Azienda sanitaria locale di Avellino. L’evento ha visto la presenza di camper dedicati alla diagnosi precoce, organizzati in collaborazione con i Comuni della provincia. Questa iniziativa fa parte di un ciclo di appuntamenti volti a promuovere controlli sanitari e sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione.
Nuova tappa di “Salute in movimento” il programma dell’Asl Avellino, organizzato in sinergia con i Comuni d’Irpinia, dedicato alla prevenzione oncologica. Sabato 16 maggio i Camper dell’Azienda Sanitaria Locale arrivano a Taurasi, presso la Biblioteca comunale in via Alcide De Gasperi, con gli.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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