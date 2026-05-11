Salute in movimento giornata di prevenzione a Taurasi con i camper dell' ASL di Avellino

A Taurasi si è svolta una giornata dedicata alla prevenzione oncologica, parte del programma “Salute in movimento” promosso dall’Azienda sanitaria locale di Avellino. L’evento ha visto la presenza di camper dedicati alla diagnosi precoce, organizzati in collaborazione con i Comuni della provincia. Questa iniziativa fa parte di un ciclo di appuntamenti volti a promuovere controlli sanitari e sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui