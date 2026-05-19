Negli ultimi anni, il concetto di sostenibilità si è evoluto, andando oltre il semplice rispetto ambientale. Per molti italiani, essa rappresenta ora anche salute e benessere psicofisico, oltre a protezione sociale e condizioni di lavoro di qualità. La percezione collettiva si concentra sulla necessità di un futuro stabile e sicuro, lontano da crisi imprevedibili. Questa trasformazione si riflette nelle aspettative di un pubblico sempre più interessato a temi che riguardano la qualità della vita quotidiana e la sicurezza a lungo termine.

(Adnkronos) - La sostenibilità non parla più soltanto il linguaggio dell'ambiente. Sempre di più, per gli italiani, significa salute, benessere psicofisico, protezione sociale, qualità del lavoro e capacità di guardare al futuro senza sentirsi esposti a crisi fuori controllo. È il cambio di prospettiva emerso in Adnkronos durante la presentazione del Terzo rapporto sulla sostenibilità sociale, promosso da Eikon Strategic Consulting e dedicato quest'anno al tema “Salute, benessere e sostenibilità”. Un volume che arriva alla terza edizione e che registra una trasformazione profonda: il concetto di sostenibilità si sta spostando dal solo perimetro ambientale a quello, più ampio e più vicino alla vita quotidiana, della vulnerabilità sociale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salute e benessere, la sostenibilità cambia volto: gli italiani chiedono protezione e futuro

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