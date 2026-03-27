Dianora Bardi | I ragazzi non chiedono divieti Chiedono verità e protezione

La presidente dell’associazione ImparaDigitale ha commentato la notizia di un episodio avvenuto in una scuola media, in cui un ragazzo di 13 anni ha aggredito una docente con un coltello. La docente ha espresso la convinzione che i giovani non chiedano divieti, ma desiderino conoscere la verità e ricevere protezione. La vicenda ha suscitato attenzione tra le persone coinvolte e le autorità scolastiche.

La professoressa Dianora Bardi, presidente dell’associazione ImparaDigitale, condivide alcune riflessioni commentando la notizia dello studente 13enne che nella mattina di mercoledì 25 marzo ha accoltellato la sua prof, Chiara Mocchi, alla scuola media di Trescore Balneario. Un tredicenne aggredisce a coltello la professoressa Chiara Mocchi nei corridoi della scuola media di Trescore Balneario. Non è un caso isolato: prima c’erano stati Varese, Abbiategrasso, La Spezia. Ogni volta che accade qualcosa del genere si torna a parlare di regole, di punizioni, di giro di vite. Ed è già partita la proposta che in queste situazioni non manca mai: i metal detector nelle scuole. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Dianora Bardi: “Bisogna educare i ragazzi al digitale, non vietare l’accesso ai social”La presidente dell’associazione ImparaDigitale, commenta il divieto dei social per gli under 15 approvato dall’Assemblea nazionale francese “A mio... Centrosinistra, Fratoianni: "Primarie? I giovani non chiedono un leader chiedono il coraggio di un cambiamento"Home > Video > Centrosinistra, Fratoianni: "Primarie? I giovani non chiedono un leader chiedono il coraggio di un cambiamento" (LaPresse) Nicola...