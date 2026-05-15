Innovazione e sostenibilità Cise cambia volto | nuovo logo e sito per i trent' anni di attività

Cise, azienda speciale della Camera di commercio della Romagna, ha annunciato un restyling della propria immagine, presentando un nuovo logo e un sito aggiornato. L'iniziativa coincide con i trent'anni di attività dell'azienda, che si occupa di promuovere innovazione e sostenibilità nel territorio. La revisione grafica e digitale mira ad adeguare la comunicazione alle nuove sfide, mantenendo comunque il focus sui servizi offerti. La presentazione ufficiale è prevista per i prossimi giorni.

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