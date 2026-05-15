Innovazione e sostenibilità Cise cambia volto | nuovo logo e sito per i trent' anni di attività
Cise, azienda speciale della Camera di commercio della Romagna, ha annunciato un restyling della propria immagine, presentando un nuovo logo e un sito aggiornato. L'iniziativa coincide con i trent'anni di attività dell'azienda, che si occupa di promuovere innovazione e sostenibilità nel territorio. La revisione grafica e digitale mira ad adeguare la comunicazione alle nuove sfide, mantenendo comunque il focus sui servizi offerti. La presentazione ufficiale è prevista per i prossimi giorni.
Cise, azienda speciale della Camera di commercio della Romagna ha rinnovato la propria immagine coordinata. L'operazione di rebranding, che giunge dopo trent’anni di attività sul territorio, coinvolge il logo istituzionale, i marchi di certificazione (tra cui SA8000, parità di genere e impresa. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Manifesto FGROUP Carta dei Valori Fulvio Paparo Founder
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