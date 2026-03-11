Il piccolo Punch, un macaco giapponese di pochi mesi, ha attirato l’attenzione sui social media con un gesto semplice: stringere tra le braccia un peluche a forma di orangotango. Da Ikea a Crocs, diverse aziende hanno sfruttato l’immagine del cucciolo per campagne pubblicitarie o prodotti, mentre il video del suo gesto ha generato milioni di visualizzazioni in tutto il mondo.

Il piccolo Punch, un macaco giapponese di pochi mesi, ha conquistato i social media di tutto il mondo con un gesto apparentemente innocente e tenerissimo: stringere tra le braccia un peluche a forma di orangotango per sentirsi al sicuro. Le immagini del cucciolo che abbraccia il suo pupazzo hanno generato milioni di visualizzazioni, condivisioni e commenti carichi di emozione. La storia di Punch nasce allo zoo di Ichikawa, in Giappone, dove il piccolo macaco non è stato accettato dal branco dopo essere stato abbandonato dalla madre. Per aiutarlo a superare lo stress dell’isolamento, i custodi dello zoo gli hanno fornito il peluche, che il cucciolo ha immediatamente adottato come fonte di conforto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Punch, il macaco virale: da Ikea a Crocs, tutti lucrano sul cucciolo che non sarà mai libero

