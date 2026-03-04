Come sta il macaco abbandonato Punch che stringeva un peluche?

Un macaco abbandonato, chiamato Punch, è stato trovato da solo dopo essere stato abbandonato alla nascita. Accanto a lui è stato ritrovato un peluche a forma di orango, che ha accompagnato il piccolo animale fin dai primi momenti. Da allora, Punch è diventato protagonista di numerosi post sui social media, attirando l’attenzione di molti utenti.

Quando Punch è stato abbandonato alla nascita, un peluche a forma di orango è diventato il suo compagno inseparabile, trasformando il piccolo macaco in un’insolita star dei social media. E ora, qualcosa ha iniziato a cambiare allo zoo di Ichikawa City. Punch-kun, affettuosamente chiamato Punch, è nato il 26 luglio 2025 allo zoo di Ichikawa City, vicino a Tokyo, e fin dall’inizio la sua vita non è stata affatto facile. Poco dopo la nascita, sua madre lo ha rifiutato, quindi i custodi hanno dovuto intervenire e fornirgli cure costanti. Per i macachi giapponesi, noti anche come scimmie delle nevi, il legame materno è particolarmente importante. La specie è nota per la sua profonda dipendenza emotiva dalle madri, alle quali spesso rimangono attaccati per mesi mentre imparano ad arrampicarsi, cercare cibo e socializzare. 🔗 Leggi su Newsner.it

