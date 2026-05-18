Perché Salim El Koudri non era più seguito dal centro di salute mentale? Il caso di Modena e cosa prevede la legge italiana per chi è in cura in queste strutture

Salim El Koudri, 31 anni, si è lanciato con la sua auto contro alcuni passanti a Modena. Tuttavia, non era più seguito dal centro di salute mentale prima dell’episodio. La legge italiana prevede procedure specifiche per le persone in cura in queste strutture, ma nel suo caso non risultano interventi recenti. La questione riguarda anche il motivo per cui non fosse sotto controllo dal servizio sanitario mentale, che avrebbe dovuto monitorare il suo stato di salute.

Com’è possibile che Salim El Koudri, il 31enne che si è lanciato con la sua auto contro i passanti, investendo diverse persone in centro a Modena, fosse libero di circolare, guidare un’auto e vivere senza restrizioni nonostante fosse stato seguito dai centri di salute mentale e, secondo quanto emerso, presentasse segni di forte instabilità? È la domanda che molti si stanno facendo dopo quanto accaduto nella città emiliana sabato 16 maggio. E la risposta parte da un assunto troppo spesso frainteso (o dimenticato): in Italia essere stati in cura presso un Centro di salute mentale non significa automaticamente essere sottoposti a controlli speciali, né tantomeno perdere diritti civili come quello di muoversi liberamente, rifiutare cure o avere la patente. 🔗 Leggi su Open.online

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