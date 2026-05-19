Salerno Mariconda accoglie la reliquia di San Carlo Acutis | l’evento

Nella giornata di oggi, la parrocchia di Mariconda a Salerno ha accolto la reliquia di San Carlo Acutis. La consegna ufficiale è avvenuta durante una cerimonia alla presenza di persone interessate all’evento. Chi ha portato personalmente la reliquia alla parrocchia non è stato specificato. Durante l’evento, Antonia Salzano ha pronunciato alcune parole in occasione della consegna del manufatto, senza ulteriori dettagli sulle dichiarazioni rilasciate.

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