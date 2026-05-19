Salerno Mariconda accoglie la reliquia di San Carlo Acutis | l’evento

Da ameve.eu 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, la parrocchia di Mariconda a Salerno ha accolto la reliquia di San Carlo Acutis. La consegna ufficiale è avvenuta durante una cerimonia alla presenza di persone interessate all’evento. Chi ha portato personalmente la reliquia alla parrocchia non è stato specificato. Durante l’evento, Antonia Salzano ha pronunciato alcune parole in occasione della consegna del manufatto, senza ulteriori dettagli sulle dichiarazioni rilasciate.

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? Punti chiave Chi porterà personalmente la reliquia alla parrocchia di Mariconda?. Cosa dirà Antonia Salzano durante la consegna ufficiale del figlio?. Come si collegano i ministranti diocesani a questo evento speciale?. Perché la figura di Carlo Acutis è un ponte per i giovani?.? In Breve Martedì 19 maggio ore 17.00 accoglienza ministranti alla parrocchia Maria SS. del Rosario.. Ore 19.00 Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo Andrea Bellandi a Mariconda.. Antonia Salzano consegna la reliquia alle ore 20.00 con testimonianza personale.. Concerto-preghiera dei Kantiere Kairos conclude la giornata di riflessione nel quartiere.. La parrocchia Maria SS. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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