Salerno Mariconda accoglie la reliquia di San Carlo Acutis | l’evento
Nella giornata di oggi, la parrocchia di Mariconda a Salerno ha accolto la reliquia di San Carlo Acutis. La consegna ufficiale è avvenuta durante una cerimonia alla presenza di persone interessate all’evento. Chi ha portato personalmente la reliquia alla parrocchia non è stato specificato. Durante l’evento, Antonia Salzano ha pronunciato alcune parole in occasione della consegna del manufatto, senza ulteriori dettagli sulle dichiarazioni rilasciate.
? Punti chiave Chi porterà personalmente la reliquia alla parrocchia di Mariconda?. Cosa dirà Antonia Salzano durante la consegna ufficiale del figlio?. Come si collegano i ministranti diocesani a questo evento speciale?. Perché la figura di Carlo Acutis è un ponte per i giovani?.? In Breve Martedì 19 maggio ore 17.00 accoglienza ministranti alla parrocchia Maria SS. del Rosario.. Ore 19.00 Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo Andrea Bellandi a Mariconda.. Antonia Salzano consegna la reliquia alle ore 20.00 con testimonianza personale.. Concerto-preghiera dei Kantiere Kairos conclude la giornata di riflessione nel quartiere.. La parrocchia Maria SS. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Mariconda accoglie la Reliquia di San Carlo Acutis: sarà presente l'Arcivescovo Bellandi
‘Il mio nome è Carlo’, il film tv dedicato alla vita di San Carlo Acutis prossimamente su Canale 5‘Il mio nome è Carlo‘ è il titolo del nuovo film tv dedicato alla storia dell’adolescente Carlo Acutis diventato santo nel 2025.
La Reliquia di San Carlo Acutis a Mariconda martedì 19La Parrocchia Maria SS. del Rosario di Pompei, nel quartiere Mariconda di Salerno, si prepara a vivere una giornata di grande gioia e intensa spiritualità con ... gazzettadisalerno.it
Carlo Acutis santo, la madre: Ricevo notizie di miracoli e conversioniIeri mattina, nel rito d'offertorio durante la messa solenne di canonizzazione, è tutta la famiglia Acutis a portare all'altare uno dei doni affidandolo alle mani di papa Leone XIV. Mamma Antonia ... ilmattino.it