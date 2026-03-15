Salerno Letteratura 2026 | Gatto guida la resistenza

La quattordicesima edizione di Salerno Letteratura si terrà dal 13 al 20 giugno 2026 e sarà dedicata al cinquantesimo anniversario della morte del poeta Alfonso Gatto. La manifestazione coinvolgerà autori, lettori e appassionati di letteratura, offrendo incontri, presentazioni e tavole rotonde. L’evento si svolgerà in diverse location della città, con un programma ricco di iniziative culturali.

La quattordicesima edizione di Salerno Letteratura, in programma dal 13 al 20 giugno 2026, si prepara a celebrare il cinquantesimo anniversario della scomparsa del poeta Alfonso Gatto. Il tema scelto per questa manifestazione culturale è Il cuore desto avrà parole, una frase tratta dall’opera dello scrittore salernitano che invita alla vigilanza nei tempi turbolenti. L’evento promette di trasformare la città in un palcoscenico dove la letteratura diventa uno strumento attivo di resistenza e comprensione della realtà. L’omaggio a Gatto non sarà solo un ricordo statico, ma un invito all’azione intellettuale. La direzione artistica ha deciso di focalizzare l’attenzione sulla capacità della parola di arginare le correnti impetuose dei tempi moderni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno Letteratura 2026: Gatto guida la resistenza Articoli correlati Salerno Letteratura 2026: “Il cuore desto avrà parole” – Letteratura nei tempi inquietiLa quattordicesima edizione di Salerno Letteratura, che si terrà dal 13 al 20 giugno, sarà dedicata al poeta Alfonso Gatto, in occasione del... Salerno Letteratura 2026: concorso di scrittura e due FuorifestivalIl 2026 si apre all’insegna delle novità per Salerno Letteratura, il festival in programma dal 13 al 20 giugno, che annuncia un concorso di scrittura... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Salerno Letteratura Temi più discussi: Salerno Letteratura 2026 punta su Il cuore desto avrà parole: il tema della 14° edizione; Cinquant'anni fa moriva il poeta Alfonso Gatto, Salerno lo ricorda; Alfonso Gatto, l’artista che ha portato Salerno fuori dai propri confini; Festival letterari, premi e fiere del libro 2026: il calendario. Salerno Letteratura 2026: Il cuore desto avrà parole – Letteratura nei tempi inquietiLa quattordicesima edizione di Salerno Letteratura, che si terrà dal 13 al 20 giugno, sarà dedicata al poeta Alfonso Gatto, in occasione del cinquantesimo ... zon.it Salerno letteratura, la 14ma edizione dedicata al poeta GattoLa quattordicesima edizione di Salerno Letteratura intende tributare un omaggio, né rituale né paludato, ad Alfonso Gatto in occasione del cinquantesimo ... napolivillage.com Il cuore desto avrà parole. Il tema della quattordicesima edizione di Salerno Letteratura Festival sarà dedicato al poeta Alfonso Gatto. Leggi il comunicato stampa dal nostro sito. facebook 12 marzo ore 19 Spazio Matteotti ( piazza Matteotti 2, Salerno) Presentazione del libro “Leggere libri non serve " di Enrico Terrinoni. Conducono Alfonso Amendola e Linda Barone. L’incontro è realizzato in collaborazione con Salerno Letteratura Festival e Op x.com