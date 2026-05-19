Salerno il fronte riformatore si presenta | incontro con Marattin e Zambrano alla Galleria Capitol

Venerdì 22 maggio alle 16 presso la Galleria Capitol di Corso Vittorio Emanuele 193 a Salerno si svolgerà un incontro stampa con Luigi Marattin, segretario del Partito liberaldemocratico, e Armando Zambrano, candidato sindaco della città. L’evento coinvolgerà i rappresentanti di un fronte riformatore, che presenteranno le proprie proposte e obiettivi per il futuro amministrativo locale. L’incontro sarà aperto ai giornalisti e alla stampa locale per approfondire le iniziative in programma.

Venerdì 22 maggio, alle ore 16, la Galleria Capitol di Corso Vittorio Emanuele 193 a Salerno ospiterà l’incontro stampa con Luigi Marattin, segretario del Partito liberaldemocratico e Armando Zambrano, candidato sindaco a Salerno. A introdurre i lavori sarà Antonluca Cuoco. Nel corso dell’appuntamento, Marattin e Zambrano presenteranno il quadro politico e programmatico del fronte che sostiene la candidatura a sindaco di Zambrano. Al centro della lettura politica proposta dagli organizzatori c’è l’idea di Salerno come terreno di sperimentazione amministrativa. Il quadro politico e la lettura del territorio. “Quello salernitano è un vero e proprio laboratorio liberaldemocratico, capace di mettere insieme esperienze amministrative, società civile ed energie nuove dentro un progetto civico, liberale e riformatore”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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